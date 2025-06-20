İran Kızılayı Sözcüsü: "İsrail Saldırılarında Can Kaybı Sayısı Adli Tıp Tarafından Açıklanacak"

İran Kızılayı Sözcüsü Mucteba Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, "Toplam can kaybı sayısı İran Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanacaktır." dedi.

Halidi, İsrail'in saldırılarında sivillerin de hedef alındığını vurguladı. Sivil yerleşim alanlarının yanı sıra, ambulansların da hedef alındığını ifade eden Halidi, "Kızılay Derneği, insani hizmet sağlayan gönüllü bir güç olarak, siyonist rejimin ülkemize saldırılarının ilk anlarından itibaren derhal harekete geçti ve halkımızı kurtarmak için çaba göstermektedir." dedi.

Yardım görevlilerinin de saldırılarda hayatını kaybettiğine dikkat çeken Halidi, "Savaşı biz başlatmadık, ancak zaferin bizimle olduğundan eminiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde iyi haberler alacağız ve şehit gençlerimizin kanının intikamını alacağız." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin, 15 Haziran'dan sonra açıklanan can kaybı sayısının ne olduğunu sorması üzerine Halidi, "Hayatını kaybedenlerin toplam sayısını henüz tam olarak bilmiyoruz. Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanacak." yanıtını verdi.

İsrail'in Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordu komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve altı üst düzey komutan ile birlikte dokuz nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybı 224, yaralı sayısı ise 1277'den fazla." bilgisini paylaştı. Ayrıca, İran ordusunun İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısında 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı" bildirildi.

Bu çerçevede, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail'i kınayan açıklamalarda bulundu.

İran Kızılayı Sözcüsü Mucteba Halidi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.