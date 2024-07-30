Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Lideri Hamaney, Hizbullah Yetkilisi ile Görüştü

Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ı kabul etti, Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:37
İran Lideri Hamaney, Hizbullah Yetkilisi ile Görüştü

İran Üst Düzey Görüşmesi

Bugün, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları, Hamaney'in basın ofisi tarafından paylaşıldı.

Hizbullah’a Destek Mesajı

Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Kasım'ı kabul ederken, Hizbullah'ın İsrail karşısındaki tutumunu övdü.

Hamaney, "Hizbullah'ın İsrail'e karşı izlediği politikanın akıllıca ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu duruşun sürdürülmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Dualar ve İletişim

Hamaney, ayrıca, "Sayın Seyyid Hasan Nasrallah'a selamlarımı iletin, kendisi ve Lübnan'daki direnişin tüm liderleri ve savaşçıları için sürekli dua ettiğimi söyleyin," dedi.

Lübnan'daki Durum

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, görüşme sırasında İran liderine Lübnan'daki son gelişmeler ve işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırında süregelen çatışmalar hakkında bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

Cumhurbaşkanlığından dev personel alımı! Tam 40.000 TL maaş verilecek: Kadrolar açıklandı

İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor

Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek