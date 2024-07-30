İran Lideri Hamaney, Hizbullah Yetkilisi ile Görüştü

İran Üst Düzey Görüşmesi

Bugün, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları, Hamaney'in basın ofisi tarafından paylaşıldı.

Hizbullah’a Destek Mesajı

Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Kasım'ı kabul ederken, Hizbullah'ın İsrail karşısındaki tutumunu övdü.

Hamaney, "Hizbullah'ın İsrail'e karşı izlediği politikanın akıllıca ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu duruşun sürdürülmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Dualar ve İletişim

Hamaney, ayrıca, "Sayın Seyyid Hasan Nasrallah'a selamlarımı iletin, kendisi ve Lübnan'daki direnişin tüm liderleri ve savaşçıları için sürekli dua ettiğimi söyleyin," dedi.

Lübnan'daki Durum

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, görüşme sırasında İran liderine Lübnan'daki son gelişmeler ve işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırında süregelen çatışmalar hakkında bilgi verdi.