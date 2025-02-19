İran Lideri Hamaney, Katar Emiri ile Tahran'da Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Hamaney ve Katar Emiri Tahran'da Buluştu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde atılmış bir adım olarak kaydedildi.

Komşu Ülkelerle İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşme sırasında Hamaney, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin İran'ın kesin politikası olduğuna dikkat çekti. Hamaney, Tahran'da İran ve Katar arasında varılan anlaşmaların her iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirterek, komşuluk görevlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebileceğini ifade etti.

ABD'nin Yaptırımları ve Ekonomik İlişkiler

İran'ın ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Hamaney, Güney Kore'de dondurulan İran alacaklarının geri dönüşünün hala belirsizlik içinde olduğunu vurguladı. Hamaney, bu süreçte Katar'ı dost bir ülke olarak gördüklerini ve ABD'nin bu anlaşmanın uygulanmasına yönelik en büyük engel olduğunu bildiklerini ifade etti.

Hamaney, “Biz Katar'ın yerinde olsak, Amerika'nın baskılarını görmezden gelir ve karşı tarafın taleplerini karşılardık. Katar'dan da bu tür adımlar beklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Katar Emiri'nden Destek Mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim, İran'ın Filistin'e olan desteğinden dolayı Hamaney'e teşekkür etti. Ayrıca, bölgede mevcut olan 'özel ve zorlu' koşulların, ülkeler arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Şeyh Temim, iki ülke arasında su altı tüneli inşası gibi önemli anlaşmalara da değinerek, “Varılan anlaşmaya dayanarak, iki ülkenin ortak komisyonu yakında faaliyete geçecek ve yakın gelecekte ekonomik alışverişlerin hacmi artacaktır.” şeklinde konuştu.