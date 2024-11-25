İran Lideri Hamaney, Netanyahu'ya İdam Çağrısı Yaptı

Hamaney'den Çarpıcı Açıklama

İran lideri Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama kararı çıkarmasını yeterli bulmadığını belirtti. Hamaney, Netanyahu'nun durumunun yalnızca tutuklama ile sınırlı kalmayıp, idam cezasını gerektirdiğini ifade etti.

Tahran'daki Konuşma

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güçleri (Besic) üyeleri ile bir araya geldi. Burada, İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki insanlık suçlarını eleştiren Hamaney, “Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi, bu yeterli değildir. Onun hükmü idamdır. İşin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmelidir.” dedi.

İnsani Suçlar Savunmasız Kalmasın

UCM'nin Gazze'deki insanlık suçları ve savaş suçları nedeniyle Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını hatırlatan Hamaney, sivillerin yaşam alanlarının bombalanmasına da sert tepki gösterdi. Hamaney, “Gazze ve Lübnan’daki insanların evlerini bombalamak bir zafer değildir. Ahmaklar, halkın evlerini ve hastaneleri bombaladıkları için zafer kazandıklarını sanmasınlar. Kimse bunu bir zafer olarak görmez. Bunların yaptığı zafer değil, savaş suçudur,” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.