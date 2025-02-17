İran, Lübnan'daki Uçak Sorununa Makul Çözüm Arayışında

İran ve Lübnan Arasındaki Uçak Sorunu Çözülmek Üzere

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan'ın İran uçaklarının Beyrut'a inişine izin vermemesi konusundaki sorunun yakın zamanda çözüme ulaşacağına dair umutlu olduklarını ifade etti. Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkelerinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beyrut'taki iniş izni meselesine değinen Bekayi, İran ve Lübnan dışişleri bakanları arasında bu konuda telefon görüşmeleri yapıldığını belirtti. İki ülkenin ilişkilerinin geçmişi ve karşılıklı çıkarlarını göz önünde bulundurarak, sürecin üçüncü taraflarca etkilenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bekayi, görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak, iki ülke ve bölgenin yararına hizmet eden makul bir çözüme ulaşmayı umduklarını dile getirdi.

Cenaze Törenine Katılım ve Suriye ile İlişkiler

Bekayi, 23 Şubat tarihinde Beyrut’ta düzenlenecek olan, geçen yıl İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için yapılacak cenaze törenine üst düzeyde katılım sağlayacaklarını da açıkladı.

Suriye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bekayi, “Suriye halkının kaderi, dış müdahaleler olmaksızın yine Suriye halkı tarafından belirlenmelidir. İstikrarlı ve güvenli bir Suriye, bölgeyede bulunan her ülkenin çıkarına olacaktır.” dedi. Bekayi, ikili görüşmelerin gelişimini yakından takip ettiklerini, üçüncü tarafların İran'ın komşuluk ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceklerini ekledi.

Nükleer Program ve Arabuluculuk Girişimleri

İran’ın nükleer programının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde sürdüğünü belirten Bekayi, bu konuda herhangi bir sapma olmadığını vurguladı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmak istediğine dair çıkan haberlere de değinen Bekayi, bu durumun yalnızca medyada ortaya atıldığını ifade etti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Tahran’a yapacağı ziyaretin Tahran-Washington ilişkileri için arabuluculuk faaliyeti olarak görülmediğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan'ın İran uçaklarının Beyrut'a inişine izin vermemesine ilişkin sorunun yakın zamanda çözümünü umduklarını söyledi. Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan'ın İran uçaklarının Beyrut'a inişine izin vermemesine ilişkin sorunun yakın zamanda çözümünü umduklarını söyledi. Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.