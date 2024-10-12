İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'ı Ziyaret Etti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta günü birlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

Mikati'nin Öncelikleri

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Mikati'nin Kalibaf ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bilgisi yer aldı. Görüşme sırasında Mikati, önceliklerinin "ateşkes için çaba göstermek, İsrail saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güvenliği ile vatandaşlarının emniyetini sağlamak" olduğunu belirtti.

Dahiye Bölgesine Ziyaret

Kalibaf, aynı zamanda Beyrut'un Dahiye bölgesini de ziyaret ederek, İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yıkımı yerinde gördü. Burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada sıradan insanlar yaşıyordu. Onlar bizim kardeşlerimizdi. Bu alçakça saldırıları gerçekleştiren siyonist rejimi şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın Destek Sözü

İran Meclis Başkanı, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Kalibaf, İran'ın Lübnan’a destek vermeye devam edeceğini açıkladı.