İran Meclis Başkanı Kalibaf: Netanyahu'nun Tehditleri Boş Laftan İbaret

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in 26 Ekim'de ülkeye yönelik düzenlediği saldırıya karşılık vereceklerini vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tehditlerini ciddiye almadıklarını ifade etti.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında ülkesinin iç ve dış politika gündemini değerlendiren Kalibaf, Lübnan'da sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Lübnan halkı artık Siyonist rejimin bombardımanına maruz kalmıyor ve bu akşamı huzur içinde geçirecektir. Bundan dolayı memnunuz," dedi.

Netanyahu’nun "Lübnan'da ateşkesten sonra İran'ın nükleer programına odaklanacağız" şeklindeki açıklamalarına da yanıt veren Kalibaf, "Bugün Lübnan'da barış sağlandı. Umarız bu barış Gazze’ye de yansır. Ancak suçlu Netanyahu’nun bu söylemleri tamamen boş laftan ibarettir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapacaklarını belirten Kalibaf, "Gerçek Vaat 3 operasyonunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim kararımızdır. Zamanı geldiğinde ve uygun olduğu an, bu operasyon hayata geçirilecektir," diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.