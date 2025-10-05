İran Meclisi Dört Sıfırı Kaldırdı: Yeni Para 'Riyal', Alt Birim 'Kıran' Kabul Edildi

İran Meclisi Dört Sıfırı Kaldıran Yasa Tasarısını Kabul Etti

İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören ve para biriminin "Riyal" ile alt birimi "Kıran" olarak düzenlenmesini içeren yasa tasarısını kabul etti.

Mecliste Tartışma ve Anayasayı Koruyucular Konseyi

Resmi haber ajansına göre, Meclis'in olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin tasarıya ilişkin itirazları ele alındı ve tasarı bu itirazların ardından oylamaya sunuldu.

Oylama Sonucu

Oylamada toplam 263 milletvekili oy kullandı; bunların 144'ü "evet", 108'i "hayır" ve 3'ü "çekimser" oy verdi.

Para Reformunun Teknik Detayları

Yasa uyarınca mevcut 10.000 riyal, yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimi olarak kıran (kuruş) belirlendi.

Yeni riyale geçiş süreci en fazla 3 yıl olarak öngörülüyor; bu süre zarfında eski banknot ve madeni paralar toplatılacak.

Neden Sıfırların Kaldırıldığı

Uzun süredir gündemde olan bu uygulamanın amacı, hesaplama ve işlemleri sadeleştirerek ekonomik işlemlerde kolaylık sağlamaktır.

Bilgi için: İran Meclisi'nde toplam 290 milletvekili bulunmaktadır.