İran Meclisi'nden Acil Çağrı: Elektrik Kesintileri ve Geçim Sorunlarına Öncelik

Milletvekillerinden hükümete enerji ve ekonomi uyarısı

İran Meclisi, düzenlenen açık oturumda elektrik kesintilerinin sonlandırılması ve halkın geçim sorunlarının öncelikli olarak ele alınması çağrısında bulundu. Oturumda konuşan milletvekilleri, artan pahalılık ve enerji krizine karşı acil tedbirler talep etti.

Güney Horasan eyaletinin Kainat kenti temsilcisi Selman İshaki, konuşmasında pahalılığın fiyatların yanlış yönetimi ve ekonomik plan eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. İshaki, 'Üretici devlet desteği alıyorsa piyasada halka yüksek fiyat uygulamaya nasıl cüret edebilir? Bu durumun hesabını kim vermeli?' diyerek sorumluların açıklama yapması gerektiğini belirtti.

İshaki, hükümet programlarının uygulanmasına ilişkin Meclis'in bilgilendirilmesi için yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin Meclis'e davet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca İshaki, Anayasa'nın 156. maddesine atıfta bulunarak Yargı Erki Başkanı'nın aşırı fiyat artışlarıyla mücadelede hangi tedbirlerin alındığını açıklaması gerektiğini hatırlattı.

Milletvekili, Cumhurbaşkanı'nın ayrıca Merkez Bankası'nın döviz politikaları ile kamu ve özel sektör için döviz tahsisi ve kolaylık sağlamadaki performansından da sorumlu olduğunu ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcısı ise bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Meclis oturumlarına katılmasını talep ettiklerini ve bu konuda girişimlerde bulunduklarını aktardı.