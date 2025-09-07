DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

İran Meclisi'nden Acil Çağrı: Elektrik Kesintileri ve Geçim Sorunlarına Öncelik

İran Meclisi, elektrik kesintileri ve halkın geçim sorunlarının öncelikli çözümü için hükümeti, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'yi Meclis'e çağırdı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:47
İran Meclisi'nden Acil Çağrı: Elektrik Kesintileri ve Geçim Sorunlarına Öncelik

İran Meclisi'nden Acil Çağrı: Elektrik Kesintileri ve Geçim Sorunlarına Öncelik

Milletvekillerinden hükümete enerji ve ekonomi uyarısı

İran Meclisi, düzenlenen açık oturumda elektrik kesintilerinin sonlandırılması ve halkın geçim sorunlarının öncelikli olarak ele alınması çağrısında bulundu. Oturumda konuşan milletvekilleri, artan pahalılık ve enerji krizine karşı acil tedbirler talep etti.

Güney Horasan eyaletinin Kainat kenti temsilcisi Selman İshaki, konuşmasında pahalılığın fiyatların yanlış yönetimi ve ekonomik plan eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. İshaki, 'Üretici devlet desteği alıyorsa piyasada halka yüksek fiyat uygulamaya nasıl cüret edebilir? Bu durumun hesabını kim vermeli?' diyerek sorumluların açıklama yapması gerektiğini belirtti.

İshaki, hükümet programlarının uygulanmasına ilişkin Meclis'in bilgilendirilmesi için yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin Meclis'e davet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca İshaki, Anayasa'nın 156. maddesine atıfta bulunarak Yargı Erki Başkanı'nın aşırı fiyat artışlarıyla mücadelede hangi tedbirlerin alındığını açıklaması gerektiğini hatırlattı.

Milletvekili, Cumhurbaşkanı'nın ayrıca Merkez Bankası'nın döviz politikaları ile kamu ve özel sektör için döviz tahsisi ve kolaylık sağlamadaki performansından da sorumlu olduğunu ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcısı ise bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Meclis oturumlarına katılmasını talep ettiklerini ve bu konuda girişimlerde bulunduklarını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
2
Hartlap Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş’ta — Başpehlivan Mustafa Nejedi
3
Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA Yarışması Sona Erdi — Land Guards Birinci
4
Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı
5
MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya
6
Uşak'ta İki Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır
7
Ankara'da Küresel Sumud Filosu'na Destek: ANFİDAP'tan Basın Açıklaması

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı