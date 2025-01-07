İran, Natanz Nükleer Tesisi Yakınında Hava Savunma Tatbikatı Düzenledi

İran, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi hava sahasında olası bir saldırıya karşı tedbir almak amacıyla yeni bir hava savunma tatbikatı düzenlendiğini açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA tarafından duyurulan bilgilere göre, tatbikat hakkında detayları paylaşan Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Müşterek Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, tatbikatın kapsamına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Rahimzade, tatbikatta, İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisinin olası saldırılara karşı korunması amacıyla, hava savunma birimlerinin elektronik saldırılara, zorlu hava şartlarına ve nokta saldırılara karşı farklı eğitim senaryoları üzerinde çalıştığını belirtti.

Rahimzade, tatbikatın yıllık planlamalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma birliklerinin, yeni ve bilinmeyen sistemlerle tatbikata katılacaklarını ifade etti. Tatbikatın tam süresi hakkında bilgi vermeyen Rahimzade, bu maneuvraların ilk adım olduğunu vurguladı.

Detaylar henüz netleşmemiş olsa da, tatbikatın önemi ve İran'ın hava savunma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik stratejik yaklaşımı dikkat çekiyor.