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İran Petrol Bakanı: ABD Yaptırımları OPEC Ülkelerini Zor durumda Bırakıyor

İran Petrol Bakanı Paknejad, ABD yaptırımlarının OPEC enerji piyasalarını istikrarsızlaştırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:10
İran Petrol Bakanı: ABD Yaptırımları OPEC Ülkelerini Zor durumda Bırakıyor

İran Petrol Bakanı'ndan OPEC'e Uyarı

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD tarafından petrol üretici ülkelere uygulanan tek taraflı yaptırımların enerji piyasasını istikrarsızlaştırdığını açıkladı.

İran enerji haber ajansı SHANA'ya göre, Bakan Paknejad, Tahran'ı ziyaret eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile bir araya geldi.

Görüşmede Enerji Güvenliğine Dikkat Çekildi

Paknejad, petrol piyasasının siyasetten uzak tutulmasının enerji güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan, "Büyük petrol üreticilerine karşı tek taraflı yaptırımlar uygulanması ve OPEC üzerinde baskı oluşturulması, petrol ve enerji piyasalarını açıkça istikrarsızlaştırmakta ve dünya genelindeki tüketicilere de zarar vermektedir" dedi.

Trump’tan Yeniden Başlatılan Politika

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlayan azami baskı politikasını yeniden başlatacağına dair bir kararnameyi dün imzaladı.

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