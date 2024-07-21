İran, Sudan'a Büyükelçi Atadı

İran'ın Sudan'a Atadığı Yeni Büyükelçi Göreve Başladı

İran, 8 yıl sonra Sudan'a atadığı Büyükelçi Hasan Şah el-Hüseyni, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Bu buluşmada, Hüseyni güven mektubunu sunarak görevine resmen başlamış oldu.

Görüşme Ayrıntıları

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Hüseyni, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Burhan tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Amin de katıldı. Amin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, bu atamanın yeni bir dönem başlangıcına işaret ettiğini dile getirdi.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Büyükelçi Hüseyni, güven mektubunu sunduğu sırada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak fikir birliğine vurgu yaparak, İran İslam Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki işbirliğini güçlendirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti. Ayrıca, Sudan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vereceğini belirtti.

Geçmişten Gelen Zorluklar

2016 yılında Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir dizi olay, İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin de sarsılmasına neden olmuştu. Suudi Arabistan, İran’la olan diplomatik ilişkilerini kesme kararı alırken, bölgede büyük bir diplomatik kriz yaşanmıştı. Ancak, Çin’in aracılığıyla 2023 Mart ayında iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gözden geçirilmiş ve ilişkilerin normalleşmesi adına adımlar atılmıştır.

Diplomatik Temasların Yeniden Başlaması

Son dönemdeki gelişmeler, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık arasında yapılan görüşmelerle ivme kazanmıştır. Bu temas, iki ülke arasında 7 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk diplomatik buluşma olarak kaydedilmiştir.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 9 Ekim 2023 tarihinde, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik bir dizi üst düzey temasın gerçekleştirilmesi sonucu bu karara varıldığını duyurmuştur.