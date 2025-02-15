İran, Suriye ile Dolaylı Görüşmeleri Sürdürüyor

İran'ın Suriye Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, ülkesinin yeni Suriye yönetimiyle dolaylı olarak görüşmelerine devam ettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Şeybani, İran Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Tahran ile Şam arasında mesaj alışverişi yapıldığına dair açıklamalarını doğruladı.

Şeybani, "İran, mevcut Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak temas halindedir ve bize de mesajlar ulaşmıştır." ifadesini kullandı. Ayrıca, Suriye'deki gelişmelere ilişkin İran'ın tutumunun geleceğe dönük olduğunu belirtti.

"Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uygun zamanda kendi kararımızı vereceğiz." diyen Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisine dair umutlu bir ifade kullandı.