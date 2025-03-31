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İran, Trump'ın Bombalama Tehdidine Sert Yanıt Verdi

İran, Trump'ın bombalama tehdidine tepki göstererek, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir aşağılanma olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:48
İran, Trump'ın Bombalama Tehdidine Sert Yanıt Verdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bombalama tehdidinin ardından sert bir açıklama yaptı. Bekayi, Trump'ın tehditlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük bir aşağılanma olduğunu belirtti.

Bekayi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Bir devlet başkanının İran'a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır." şeklinde ifadelere yer verdi. Ayrıca, Trump'ın bu tavrının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) güvencelerine aykırı olduğunu da vurguladı.

Bekayi, "Şiddet şiddeti, barış da barışı getirir. ABD, sonuçları ve etkilerini kabul ederek kendi yolunu seçebilir." diyerek, ABD'nin bu tutumunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Trump'ın Tehditleri ve Müzakere Çağrısı

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hem tehdit hem de müzakere çağrısını içeren bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Hamaney ise ABD'nin müzakere talebinin, sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak amacı taşıdığını ifade ederek, bunu kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Mektup, günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a ulaştırıldı ve İran, 27 Mart'ta Umman üzerinden bu mektuba yanıtını ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerinin sürdüğü sürece ABD ile doğrudan görüşmeyeceklerini belirtti ve sadece aracılar üzerinden dolaylı müzakerelere açık olduklarını ifade etti.

Erakçi'nin Açıklamaları

Erakçi, müzakerelerin sadece nükleer konularla sınırlı olacağını, ülkesinin savunma kapasitesi üzerine bir pazarlık yapılmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Trump ise ülke medyasına verdiği demeçte, İran'la bir anlaşma sağlanmadığı takdirde, İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidinde bulunmuştu.

İran lideri Hamaney, Trump'ın bu tehditlerini gerçekleştireceğini düşünmemekle birlikte, herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık vereceklerini de açıkladı.

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