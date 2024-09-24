İran ve İtalya Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi

İran ve İtalya Dışişleri Bakanları New York'ta Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı sırasında bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in bölgedeki askeri eylemlerinin yarattığı gerginlik ele alındı.

Erakçi'den Savaş Uyarısı

Erakçi, yapılan değerlendirmelerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bölge büyük bir savaşın eşiğinde" açıklamasında bulundu. Ayrıca, ABD başta olmak üzere, İsrail'i destekleyen ülkelerin, Tel Aviv'in saldırganlığını durdurmaması halinde sorumluluk üstleneceklerini vurguladı.

Tajani'nin İtidal Çağrısı

Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya hükümeti olarak G7 ortakları adına hem Gazze hem de Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması yönündeki endişelerini aktardı. "Mavi Hat" bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonuyla ilgili olarak, yeni bir gerilimin önlenmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İran'ın Rolü ve Silah Sevkiyatı Üzerine Endişeler

Tajani, Tahran'ın bölgedeki gruplar üzerinde etkisini kullanarak itidalli olmaya çağırmasını istedi. Buna ek olarak, İran'ın Rusya'ya silah sevkiyatına yönelik iddialarından duyduğu kaygıları dile getirerek, İran hükümetinin bu konudaki kararını gözden geçirmesi gerektiğini belirtmiştir.