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İran ve Lübnan Liderleri New York'ta İsrail'in Saldırılarını Görüştü

İran Cumhurbaşkanı ve Lübnan Başbakanı, New York'ta İsrail'in saldırganlık politikalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:40
İran ve Lübnan Liderleri New York'ta İsrail'in Saldırılarını Görüştü

İran ve Lübnan'dan İsrail'e Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında New York'ta bir araya geldiler. Gündemlerinde ise İsrail’in bölgedeki saldırgan politikaları vardı.

İsrail'in Saldırganlığına Karşı Ortak Tavır

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler oturum aralarında yaptığı açıklamada, "İsrail, ABD'nin desteği ile insan haklarını hiçe sayarak saldırılar düzenliyor" dedi. USA'nın desteği olmadan bu tür eylemlerin gerçekleşemeyeceğine dikkat çekerken, “Bu rejimin, destekle elde ettiği güçle suç işleme cesareti bulduğunu” belirtti.

İslam Ülkelerine Çağrı

İran Cumhurbaşkanı, "İsrail'in saldırganlığını durdurmak için İslam ülkelerinin üzerine düşeni yapması gerekiyor" sözleriyle diğer İslam ülkelerine çağrıda bulundu. Pezeşkiyan, ayrıca "Bu rejimle ilişkisi olan ülkeler, ekonomik bağlarını keserek ona karşı durabilirler" ifadesini kullandı.

Lübnan Başbakanı’ndan Sert Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarını "Uluslararası standartlara aykırı" olarak değerlendirerek, "Yeni suçları önlemek için İslam ülkelerinin daha etkin rol alması şart” dedi. Mikati, "Sivil araçları hedef almak yalnızca Siyonist rejimin yapabileceği bir cinayettir" ifadelerini kullandı.

Geçmişten Dersler Çıkartmak

İki lider, bölgedeki gidişatı ve uluslararası destekle bakımından gelecekte izlenecek yol haritasını tartıştılar. Pezeşkiyan, Türkiye ve Pakistan gibi İslam ülkeleri ile Avrupa'nın bazı ülkeleri ile görüşmelerin yapıldığını ve Lübnan'a her türlü yardım için hazır olduklarını vurguladı.

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