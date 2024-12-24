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İran ve Suriye Elçiliklerini Yeniden Açma Diplomasi Sürecinde

İran Hükümet Sözcüsü, iki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:53
İran ve Suriye Elçiliklerini Yeniden Açma Diplomasi Sürecinde

İran ve Suriye Elçilikleri İçin Diplomatik Adımlar

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Suriye ve İran büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak yeniden açılması için diplomatik faaliyetlerin yürütüldüğünü açıkladı. Muhacirani, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği bilgide, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Hükümet Sözcüsü, "(Suriye'deki) Elçilik konusunda yaklaşımımız diplomatiktir. Hem biz hazırız hem de onlar hazır. İki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Suriye'deki Durum ve Önemi

Muhacirani, Suriye konusunda, halkın iradesine dayalı bir hükümetin kurulması ve toprak bütünlüğünün korunmasının Tahran yönetimi tarafından önemsendiğini vurguladı. Ayrıca, "Terörizmin yayılmasının önlenmesi, hem bizim hem de bölge için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ancak, İran Hükümet Sözcüsü, iki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılmasına ilişkin diplomatik sürecin ayrıntılarına dair bilgi vermedi. Bununla birlikte, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önceki gün düzenlenen basın toplantısında, Tahran yönetiminin Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını belirtmişti.

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