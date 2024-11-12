İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu

İran ve Suudi Arabistan'dan İkili İşbirliği Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mohammed Rıza Arif, Tahran-Riyad ilişkilerinin gelişiminin doğru bir yolda ilerlediğini belirtti. İran resmi ajansı IRNA tarafından aktarılan habere göre, Arif, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi için gittiği Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Öne Çıkan Başlıklar

Görüşme sırasında Arif, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik, kültürel ile siyasi işbirliğinin genişletilmesi konularına vurgu yaptı. Arif, mevcut koşullar altında iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin doğru bir yol izlediğini ifade ederek, bu ilişkinin ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda da sürdürülebilir olmasını ümit etti.

Bölgesel İşbirliği ve İstikrar

Arif, Tahran-Riyad hattındaki olumlu siyasi gelişmelerin hem iki ülke hem de bölge için faydalı olacağına dikkat çekti. Ayrıca, bölge için savaşın faydalı olmadığını vurgulayan Arif, bölgesel istikrar için işbirliği çağrısında bulundu.

Bin Selman’dan Destek ve Hedefler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam ve uzun vadeli hale getirilmesi amacıyla geçmiş deneyimlerden ders aldıklarını dile getirdi. Bin Selman, bu deneyimleri ilişkilerin güçlendirilmesi için kullanacaklarını belirterek, ilişkilerin kalıcı bir dostluk temeli üzerinde ilerlemesi için gereken çabaların, bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağının altını çizdi.

Ayrıca, Bin Selman, 2025 yılına kadar Riyad-Tahran işbirliğinde en üst seviyeye ulaşma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.