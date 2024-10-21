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İran ve Türkiye İlişkileri Gazze ve Lübnan'a Yönelik Saldırıların Durdurulması İçin İş Birliği Yapıyor

İran, Türkiye ile ilişkilerinin özel olduğunu ve bölgesel istikrar için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:50
İran ve Türkiye İlişkileri Gazze ve Lübnan'a Yönelik Saldırıların Durdurulması İçin İş Birliği Yapıyor

İran ve Türkiye Arasındaki Özel İlişkiler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye ile ilişkilerin önemli bir ayrıcalık taşıdığını ve iki ülkenin birlikte hareket ederek, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını durdurmaya çalıştıklarını bildirdi.

İran'ın Dış Politika Gündemi

Bekayi, Dışişleri Bakanlığındaki haftalık basın toplantısında İran'ın dış politika önceliklerini ve bölgedeki gelişmeleri açıkladı. Ayrıca, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) protesto notası verdiklerini belirtti.

Bölgesel İttifak ve Güvenlik Vurgusu

İsrail'in bölgedeki saldırılarının son bulması için tüm komşu ülkelerle istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bekayi, "Siyonist rejimin herhangi bir saldırısına İran tarafından kesinlikle karşılık verilecektir," dedi.

Suriye'de İş Birliği

Türkiye ile yapılan iş birliğine değinen Bekayi, sınır güvenliğinin artırılması ve terörle mücadelenin iki ülke için önemli başlıklar olduğunu dile getirdi. Suriye'deki durumu değerlendiren Bekayi, Türkiye ile birlikte barış ve istikrar sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.

İran ve Türkiye'nin Ortak Hedefleri

İki ülkenin bölgedeki saldırılara karşı ortak mücadele ettiğini vurgulayan Bekayi, İran ve Türkiye'nin iş birliğinin İslam dünyasının iki büyük gücü olarak önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, ABD ile İsviçre aracılığı ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ekledi.

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