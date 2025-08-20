İranlı Minyatür Sanatçısı Yakup Cem Başkentte Son Yolculuğuna Uğurlandı
İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Başkentte düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze Töreni
Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı içindeki Ahmet Efendi Camisi'nde gerçekleştirildi. Cem'in naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Katılımcılar
Törene, Cem'in ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
