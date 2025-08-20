DOLAR
İranlı Minyatür Sanatçısı Yakup Cem Başkentte Son Yolculuğuna Uğurlandı

İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi; Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 19:01
İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Başkentte düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı içindeki Ahmet Efendi Camisi'nde gerçekleştirildi. Cem'in naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katılımcılar

Törene, Cem'in ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

