İrlanda: Avrupa, Gazze'deki Katliama Son Vermeli

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa'nın Gazze'deki ölümlere dur demesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:00
İrlanda: Avrupa, Gazze'deki Katliama Son Vermeli

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Avrupa'nın devam eden katliama dur demesi gerektiğini ifade etti.

Martin, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomide rekabetçilik ve savunma konularının tartışıldığı olağan zirve toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamalarda, son 48 saat içinde gerçekleştirilen bombardımanın çok sayıda masum insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı.

Başbakan Martin, İsrailli liderlerin son açıklamalarının Gazze'deki Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması anlamına geldiğini vurgulayarak, "Avrupa'nın şu anda Gazze'de devam eden katliama ve ölümlere dur demesi gerekiyor. Ayrıca, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve başlangıçta mutabık kalınan, uyulması gereken ateşkesin ikinci aşamasına çok hızlı şekilde geçilmesine ihtiyacımız var," dedi.

İrlanda: Uluslararası Hukukun İhlali

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Harris, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir misafirhaneyi hedef almasını "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirerek, "BM tesislerine yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir," ifadesini kullandı.

Harris, tekrar Gazze'den gelen şoke edici görüntülerin görüldüğünü belirterek, "İsrail'in hava saldırıları ve yeni kara operasyonu Gazze halkına daha fazla acı getirirken, ateşkesi de ihlal ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladığı ve 18 Mart sabahında başlayan saldırılarda en az 710 kişinin hayatını kaybettiği, 900'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmektedir.

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