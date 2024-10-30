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İrlanda'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İrlanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı etkinlikleri, Dublin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 01:25
İrlanda'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İrlanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kutlaması

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyon Detayları

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay ev sahipliğinde, Herbert Park Oteli'nde düzenlenen etkinliğe; İrlanda Meclisi, Senatosu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile diplomatik misyon şefleri ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Olcay’ın Konuşması

Etkinlik, Türkiye ve İrlanda'nın ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Hakan Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebrik mesajını misafirlere iletti. Konuşmasında, geçen hafta Ankara'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

İrlanda adına konuşan Senatör Gerry Horkan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en iyi dönemini yaşadığını ve ticari ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti. 163 binden fazla İrlandalı'nın Türkiye'de tatil yaptığını ve yaklaşık 20 bin İrlandalı'nın Türkiye'de mülk sahibi olduğunu kaydetti.

Hava Yolu Bağlantıları ve Taziyeler

Senatör Horkan, iki ülke arasında 5 hava yolu şirketinin sefer düzenlediğine dikkat çekerek, Türkiye’nin mültecilere ev sahipliği yapmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’de yaşanan son terör saldırısı nedeniyle de taziyelerini iletti.

Dublin'de Türk Bayrağı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dublin'in simgelerinden Samuel Beckett Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü...

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde Herbert Park Oteli'nde yapılan resepsiyona, İrlanda Meclisi, Senatosu ve Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile Türk vatandaşları katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü...

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde Herbert Park Oteli'nde yapılan resepsiyona, İrlanda Meclisi, Senatosu ve Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile Türk vatandaşları katıldı.

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