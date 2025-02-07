İrlanda, UNRWA'ya 20 Milyon Avro Ek Destek Sağlayacak

İrlanda'dan UNRWA'ya Önemli Destek

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon avroluk ek destek sağlayacaklarını duyurdu. Harris, Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu belirtti ve bu fonun sağlık, sosyal hizmetler ile Gazze'deki 300 binden fazla çocuğun eğitimine yönelik önemli destekler sunacağını vurguladı.

UNRWA'nın Rolü ve Acil İhtiyaçlar

Harris, yazılı açıklamasında, "Bugün açıkladığımız bu yardım, Gazze'ye insani yardımın artarak ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. UNRWA'nın ölçeğinde ve etkisinde başka bir organizasyon bulunmuyor ve bu kurumun desteklenmesi hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verdi. UNRWA'nın ateşkesin ilk günlerinde Gazze'ye gelen yardım malzemelerinin %60'tan fazlasını sağladığını belirten Harris, insani yardım çalışmalarını desteklemeye çağırdı.

Diğer Ülkeler de Destek Olmalı

Simon Harris, İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararına ilişkin de derin endişe duyduğunu belirtti. "İsrail'in bu düzenlemeleri yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuyorum. Ayrıca, diğer hükümetleri bu en kritik dönemde UNRWA'ya finansman sağlamaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Richmond'dan Açıklamalar

İrlanda Uluslararası Kalkınma ve Diaspora Bakanı Neale Richmond ise 2023'ten bu yana UNRWA'ya toplam 38 milyon avro sağladıklarını, bu ek desteğin Gazze'deki acil insani yardım çalışmalarına büyük katkı sunacağını ifade etti. Richmond, UNRWA'nın bölgede sağladığı istikrarın önemine de dikkat çekti.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Alınan Kararlar

Tel Aviv yönetimi, UNRWA'nın işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararını 1 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu. Bunun yanı sıra, daha önce kabul edilen yasa tasarısı ile Ekim 2024'te UNRWA'nın faaliyetlerinin sona erdirilmesi öngörülüyor. UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mülteciyi olumsuz etkileyecek endişeleri doğuruyor.

Bu kritik dönemde UNRWA'nın güçlendirilmesi, tüm dünya ülkelerinin sorumluluğu olarak ön plana çıkıyor.