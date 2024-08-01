İrlanda Yüksek Mahkemesi'nden Sığınmacılara Yönelik Hak İhlali Kararı

İrlanda'da Sığınmacı Hakları Üzerine Mahkeme Kararı

İrlanda Yüksek Mahkemesi, devletin sığınmacıların gereksinimlerini karşılamadığına dair önemli bir hüküm verdi. Mahkeme, bu durumun "temel hakların ihlali" olarak nitelendirildiğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme'nin Kararı ve Mahkeme Süreci

Ülkenin önde gelen haber kaynaklarının bildirdiğine göre, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu (IHREC), yeni gelen sığınmacılara yönelik yasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine dair hükümete karşı dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Barry O'Donnell, hükümetin sığınmacıların barınma ihtiyacını karşılamamasının, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin 1. maddesi uyarınca ihlal teşkil ettiğini vurguladı.

Mahkemenin Zorunlu Emir Talebi Reddi

Bununla birlikte, mahkeme, IHREC'in talep ettiği zorunlu emirleri vermek konusunda karara varmadı. Yargıç O'Donnell, devletin durumu düzeltmek için gayret gösterdiğini ve mahkemenin bu çabayı kabul ettiğini belirtti.

Ayrıca, İrlanda polisi, bu yıl mayıs ayında başkent Dublin'de sığınmacılar tarafından kullanılan çok sayıda çadırı kaldırdı. Bu durum, kamusal alanda yoğun bir tartışmaya yol açtı.