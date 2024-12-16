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İrlandalılar İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini Kapatma Kararını Destekliyor

İrlanda vatandaşları, İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararını memnuniyetle karşıladı. İlişkilerdeki gerilim sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:51
İrlandalılar İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini Kapatma Kararını Destekliyor

İrlandalılar Büyükelçilik Kapatma Kararını Memnuniyetle Karşılıyor

İrlanda vatandaşları, İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararını sevinçle karşıladı. Dublin yönetimi, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde başlatılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı alması ile birlikte, İsrail'in İrlanda'daki büyükelçiliklerinin kapatılacağına dair haberler gündemi sarstı.

Gerginlik Tırmanıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını açıkladığında, iki ülke arasında gerilim daha da arttı. İrlanda vatandaşları, AA muhabirine bu konudaki düşüncelerini dile getirdi.

Dublin Büyükelçiliği önünde konuşan bir İrlandalı, İsrail'in kapatma kararının birçok kişi için önemli olmadığını belirterek, "İnsanlar sadece onların gittiğini görmek istiyorlar," dedi. Gazze Şeridi'ndeki ölümleri gözlemlediklerini belirten bir başka vatandaş da, "Onların gittiğini görmek güzel. Sonunda gitmeleri iyi çünkü İsrailliler hakkındaki kamuoyu her zaman oldukça kötüydü," ifadelerinde bulundu.

Filistinlilere Destek

Bir başka vatandaş, İrlanda'nın tutumunun net olduğunu vurgulayarak, "Bence ABD de aynı şeyi yapmalı. Tüm ülkelerin İrlanda'yı örnek alarak, İsrail'i denklemden çıkarması gerektiğini düşünüyorum," dedi. Ayrıca, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini ve bu tür eylemlerin diğer ülkeler tarafından desteklenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

İsrail'in Resmi Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'nın UAD nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararından sonra, Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını duyurdu. Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile olan ilişkilerinde tüm kırmızı çizgileri aştığını iddia etti. İrlanda, mayıs ayında Norveç ve İspanya ile birlikte Filistin devletini tanıma kararı almıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında bilgi verirken, Tel Aviv’deki büyükelçiliklerini kapatma planları olmadığını vurguladı.

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