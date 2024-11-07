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İş ve Teknoloji Dünyası Trump'ı Tebrik Etti

ABD'nin 47. Başkanı Trump'a teknoloji devlerinden tebrik mesajları yağdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:18
İş ve Teknoloji Dünyası Trump'ı Tebrik Etti

İş ve Teknoloji Sektöründen Trump'a Tebrikler

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, iş ve teknoloji dünyasından pek çok liderin tebrik mesajlarıyla karşılandı.

Öncü CEO'lar Durum Değerlendirmesi Yaptı

Amazon, Meta, Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin yöneticileri, Trump'ın zaferini kutlayarak, onunla çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

CEO'ların Açıklamaları

Mark Zuckerberg (Meta CEO'su): "Başkan Trump'ı kesin zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Ülke olarak önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle ve yönetiminizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Jeff Bezos (Amazon Kurucusu): "45'inci ve şimdi 47'nci Başkanımızı olağanüstü siyasi geri dönüşü ve mutlak zaferi dolayısıyla kutluyorum."

Andy Jassy (Amazon CEO'su): "Müşteriler, çalışanlar, halk ve ülke için önemli konularda Trump ve yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Tim Cook (Apple CEO'su): "Trump ve yönetimiyle çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Sundar Pichai (Google CEO'su): "Amerikan yenilikçiliğinin altın çağındayız ve bunun avantajlarını herkese ulaştırabilmek için yönetiminizle birlikte çalışmaya hazırız."

Pat Gelsinger (Intel CEO'su): "Amerika'nın dünyadaki teknoloji ve üretim liderliğini daha da ileriye götürmek için yönetiminizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Michael Dell (Dell Kurucusu ve CEO'su): "Herkes için güçlü ve birleşik bir gelecek için birlikte çalışacağız."

Satya Nadella (Microsoft CEO'su): "Sizinle ve yönetiminizle çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

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