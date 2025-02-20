İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor

İran'ın İsfahan kenti, Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:56
İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor

İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor

İran'ın kültür ve turizm merkezi İsfahan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülkeden turizm şirketlerinin katıldığı 2025 Tur Operatörleri Buluşması etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, 5 gün boyunca dünya genelinden birçok turizm firması ve temsilciyi bir araya getiriyor.

Açılış Töreninde Vurgu

Etkinliğin açılış töreni İsfahan Ticaret Odası’nda gerçekleşti. Törende konuşan İsfahan Valisi Mehdi Cemalinejad, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin turistler için büyük bir çekim merkezi haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, etkinliğin İsfahan’ın turizm sektörüne önemli katkılar sağlamasını beklediğini belirtti.

Ticaret ve İşbirliği ile Gelişen İlişkiler

İsfahan Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Emir Kaşani, “Bugün dost Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın birçok ülkesinden 100 tur operatörünü İsfahan'da ağırlıyoruz.” dedi. Kaşani, İstanbul Ticaret Odası ile İsfahan ile İstanbul arasındaki karşılıklı uçuş sayılarının artırılması yönündeki görüşmeleri de aktardı. İranlı turistlerin sıklıkla İsfahan'a seyahat ettiğini, ancak karşılıklı gidiş gelişlerin yeterince gerçekleşmediğini ifade etti.

Türk Turistlere İsfahan'ın Kapıları Açılıyor

Etkinlik süresince İsfahan’ın turizm ve otelcilik imkanları ile tarihi ve kültürel eserlerinin katılımcılara tanıtılacağı belirtiliyor. Kaşani, “Bu eşsiz fırsat, kültürel ilişkilerin daha da gelişmesine yol açacaktır.” şeklinde konuştu.

Türk Seyahat Acentelerinin İlgisi

Türkiye'den etkinliğe katılan seyahat acentesi temsilcisi Turgay Deniz, İran'dan Türkiye'ye büyük bir turist akışı olduğunu, ancak Türkiye’den İran’a gelen turist sayısının düşük olduğunu vurguladı. Deniz, “İsfahan'a daha fazla Türk turistin gelmesini sağlamak istiyoruz.” dedi.

Etkinlik boyunca misafirlere geleneksel müzik ziyafeti de sunularak, kültürel zenginlikler paylaşıldı.

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İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor
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