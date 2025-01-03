İsfahani Mescidi Yeniden İbadete Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan İsfahani Mescidi, yeniden ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tabakhane Camisi'nin bahçesinde yer alan İsfahani Mescidi'nde "Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur" başlıklı hutbe irad etti ve cuma namazını kıldırdı.

Hutbede, Umudun önemine dikkat çeken Erbaş, "Umudun, kişinin hayata tutunmasını sağlayan ilahi bir rahmet ile beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güç olduğunu" belirtti. Umutsuzluğun, insanın yaşama sevincini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Erbaş, "Allah'ın insanlığa gönderdiği peygamberlerin en ağır imtihanlar karşısında bile ümidini yitirmediğini" aktararak, yaşamda karşılaşılan zorluklardan bahsetti. Zorlukların aile, iş ve sosyal ilişkilerde ortaya çıkabileceğini dile getirerek, "Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, dünyada yaşanan savaşların ve zalimlerin insanlığın umudunu yok etmek için kötü niyetle hareket ettiğine dikkat çekti. "Başta Filistin ve Gazze olmak üzere insanların katledildiğini" belirterek, bu saldırılarda insanların temel ihtiyaçlarının dahi engellendiğini anlattı.

Günümüzde umutsuzluğun yaygınlaştırıldığına vurgu yapan Erbaş, "Elimizden gelen her türlü imkanı seferber ettikten sonra Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmalıyız" dedi. Ayrıca, gençlerin geleceğe dair hayallerine ulaşmaları için destek sağlamanın önemine değindi.

Cuma namazının ardından İsfahani Mescidi'nin açılışı için kurdele kesildi ve dualar edildi. Erbaş, mescidin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışta, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Ankara Müftüsü Hasan Çınar gibi önemli isimler de yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan İsfahani Mescidi, yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan İsfahani Mescidi, yeniden ibadete açıldı.