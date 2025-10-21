İshak Paşa Sarayı'nda Seramik Sergisi Açıldı

Doğubayazıt'ta öğrenci eserleri tarihi avluda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen seramik sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli'nin, Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencilerine verdiği seramik dersi kapsamında üretilen çalışmalar yer alıyor. Öğrencilerin ortaya koyduğu özgün ve estetik eserler, sarayın avlusunda sanatseverlerle buluştu.

Dr. Elçin Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin birbirinden güzel ve özgün eserler ürettiğini söyledi. Telli, "Sergide seramik vazoların yanı sıra çağdaş seramik sanatına ait özgün çalışmalar da yer alıyor. Geleneksel formlarla modern yorumları bir araya getiren öğrencilerin eserleri, hem estetik açıdan hem de teknik becerileriyle dikkati çekiyor." dedi.

Dr. Telli, ziyaretçilere çağrı yaparak serginin 21-26 Ekim tarihleri arasında açık olacağını ve tüm sanatseverlerin İshak Paşa Sarayı'ndaki seramik sergisini görmeye davet edildiğini belirtti.

Açılışa, Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı de katıldı.

