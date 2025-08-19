DOLAR
40,89 0%
EURO
47,7 0,11%
ALTIN
4.361,85 0,42%
BITCOIN
4.631.580,19 2,58%

İskandinav Ülkeleri ve Kanada'dan Ukrayna'ya Güçlü Destek Sözü

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Kanada, Espoo toplantısında Ukrayna'ya güçlü desteklerini sürdüreceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:29
İskandinav Ülkeleri ve Kanada'dan Ukrayna'ya Güçlü Destek Sözü

İskandinav Ülkeleri ve Kanada'dan Ukrayna'ya güçlü destek mesajı

Espoo'da toplanan dışişleri bakanları ortak açıklama yayımladı

İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç ile Kanada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Ukrayna'ya desteklerini güçlü şekilde sürdürecekleri mesajını verdi.

Beş İskandinav ülke ve Kanada'nın dışişleri bakanları, Finlandiya'nın Espoo kentinde bir araya geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, ilgili ülkelerin Ukrayna'ya sürekli destek vereceği vurgulanırken, ABD, Avrupa ve Kanada'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanması yönündeki çabalarına destek verildiği belirtildi. Bu garantileri güçlendirmek için "Gönüllüler Koalisyonu" ile aktif bir koordinasyon sağlanacağı taahhüt edildi.

Metinde ayrıca, Ukrayna'nın üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaması gerektiği ve Ukrayna olmadan barış görüşmelerinin yapılamayacağı kaydedildi. Direkt müzakereye ilişkin olarak Volodimir Zelenskiy ile Vladimir Putin arasında doğrudan görüşmeyi destekledikleri aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın kendi kararlarını verme hakkı olduğuna dikkat çekilerek, Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini engelleme yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Ortak metinde öne çıkan ifade şu şekilde: Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz.

Son olarak, Ukrayna'ya askeri desteğin "stratejik bir öncelik" olduğu vurgulanırken, Rusya'ya yönelik baskının devam ettirilmesi gerektiği belirtilerek destek taahhüdü yinelendi.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
5
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
6
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı