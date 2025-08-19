İskandinav Ülkeleri ve Kanada'dan Ukrayna'ya Güçlü Destek Sözü

İskandinav Ülkeleri ve Kanada'dan Ukrayna'ya güçlü destek mesajı

Espoo'da toplanan dışişleri bakanları ortak açıklama yayımladı

İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç ile Kanada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Ukrayna'ya desteklerini güçlü şekilde sürdürecekleri mesajını verdi.

Beş İskandinav ülke ve Kanada'nın dışişleri bakanları, Finlandiya'nın Espoo kentinde bir araya geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, ilgili ülkelerin Ukrayna'ya sürekli destek vereceği vurgulanırken, ABD, Avrupa ve Kanada'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanması yönündeki çabalarına destek verildiği belirtildi. Bu garantileri güçlendirmek için "Gönüllüler Koalisyonu" ile aktif bir koordinasyon sağlanacağı taahhüt edildi.

Metinde ayrıca, Ukrayna'nın üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaması gerektiği ve Ukrayna olmadan barış görüşmelerinin yapılamayacağı kaydedildi. Direkt müzakereye ilişkin olarak Volodimir Zelenskiy ile Vladimir Putin arasında doğrudan görüşmeyi destekledikleri aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın kendi kararlarını verme hakkı olduğuna dikkat çekilerek, Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini engelleme yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Ortak metinde öne çıkan ifade şu şekilde: Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz.

Son olarak, Ukrayna'ya askeri desteğin "stratejik bir öncelik" olduğu vurgulanırken, Rusya'ya yönelik baskının devam ettirilmesi gerektiği belirtilerek destek taahhüdü yinelendi.