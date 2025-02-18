İskender Bayhan'dan Soruşturmaya Sert Eleştiri

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul merkezli geniş kapsamlı soruşturmayı eleştirerek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:17
İskender Bayhan'dan Soruşturmaya Sert Eleştiri

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Soruşturmayı Kınadı

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan terör örgütü PKK/KCK yapılanmasıyla ilgili soruşturmayı sert bir dille eleştirdi.

Bayhan, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon kapsamında partisinin İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile birlikte birçok kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını isteyen Bayhan, operasyonun kapsamının oldukça geniş olduğuna dikkat çekti.

Kısıtlılık Kararı ve Gözaltına Alınanlar

Özellikle operasyon hakkında alınan 24 saatlik kısıtlılık kararı nedeniyle gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşemediğini belirten Bayhan, bu durumun, operasyonun boyutlarını gösterdiğini ifade etti. Kimi rakamlara göre 5 bin, kimi rakamlara göre de 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu vurguladı.

Bayhan, İçişleri ve Adalet Bakanları'na çağrıda bulunarak, derhal bu soruşturmanın iptal edilmesini ve durdurulmasını istedi. “Bir an önce gerçeklerin ne olduğu konusunda aydınlatılmalarını bekliyoruz” dedi.

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