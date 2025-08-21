İskenderiye'de 'Batık Şehrin Sırları' Sergisi: Akdeniz'den Çıkarılan 86 Eser

İskenderiye Ulusal Müzesi'nde açıldı

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi ile İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi'nde düzenlenen "Batık Şehrin Sırları" adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide farklı kazı alanlarından çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını bildirdi.

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerle, İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar bir araya getirildi.

Sergide yer alan heykel, çanak, çömlek ve mücevherler, Akdeniz'deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlerin izlerini ve günlük yaşamına dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.