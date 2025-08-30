İskenderun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
Kutlama yürüyüşü Şehit Pamir Caddesi'nden başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, bando takımının marşları eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden yürüyüşe geçti ve Kaymakamlık binası önüne ulaştı.
Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, bando takımının marşları eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden Kaymakamlık binasına yürüdü.