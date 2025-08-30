DOLAR
İskenderun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Kaymakamlık önünde sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:25
İskenderun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı

Kutlama yürüyüşü Şehit Pamir Caddesi'nden başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, bando takımının marşları eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden yürüyüşe geçti ve Kaymakamlık binası önüne ulaştı.

Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

