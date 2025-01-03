İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'nde inşaatı devam eden hastanede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Hastane İhtiyaçları Karşılayacak

İnşaat çalışmaları tamamlandığında hastane, 600 hasta yatağı, 70 acil servis müşahede yatağı, 149 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 27 ameliyat salonu, 200 poliklinik, 12 görüntüleme odası, 2 tomografi, 3 endoskopi, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 15 onkoloji, 2 anjiyografi ünitesi ve tam kapsamlı laboratuvar ile vatandaşlara hizmet verecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.