DOLAR
35,9 0,02%
EURO
37,33 0,15%
ALTIN
3.300,3 0,15%
BITCOIN
3.520.852,23 -0,58%

İskenderun'da Gönül Mutfağı'nda Depremin İkinci Yılı İçin Helva Kavruldu

İskenderun'daki Gönül Mutfağı, deprem felaketinin ikinci yılında helva kavurdu ve vatandaşlara dağıttı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:50
İskenderun'da Gönül Mutfağı'nda Depremin İkinci Yılı İçin Helva Kavruldu

İskenderun'da Gönül Mutfağı'nda Helva Kavruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deprem felaketinin ikinci yılı dolayısıyla gönüllüler tarafından kurulan "Gönül Mutfağı", anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki hedef depremlerin yıldönümü nedeniyle, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'nde helva kavruldu.

3 Bin 500 Kap Helva Hazırlandı

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 3 bin 500 kap helva, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtım sürecine girdi. Gönül Mutfağı'nın kurucularından Kadir Sancar, bu etkinliğin amacının afetzedelere ve yaşamını yitirenlere bir nebze de olsa umut olmak olduğunu belirtti.

Dualar Edildi ve Paylaşımlar Yapılacak

Sancar, depremde kaybettikleri eş ve dostları için dua ettiklerini ifade ederek, "Hazırladığımız helvamızı deprem mezarlığı, konteyner kentler ve farklı mahallelerde paylaşacağız. Gücümüz yettiğince insanlara umut olmaya gayret edeceğiz." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli
2
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti
3
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Anma Programında 453 Bin Konut Müjdesi Verdi
5
Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı
6
Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış