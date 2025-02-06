İskenderun'da Gönül Mutfağı'nda Depremin İkinci Yılı İçin Helva Kavruldu

İskenderun'da Gönül Mutfağı'nda Helva Kavruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deprem felaketinin ikinci yılı dolayısıyla gönüllüler tarafından kurulan "Gönül Mutfağı", anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki hedef depremlerin yıldönümü nedeniyle, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'nde helva kavruldu.

3 Bin 500 Kap Helva Hazırlandı

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 3 bin 500 kap helva, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtım sürecine girdi. Gönül Mutfağı'nın kurucularından Kadir Sancar, bu etkinliğin amacının afetzedelere ve yaşamını yitirenlere bir nebze de olsa umut olmak olduğunu belirtti.

Dualar Edildi ve Paylaşımlar Yapılacak

Sancar, depremde kaybettikleri eş ve dostları için dua ettiklerini ifade ederek, "Hazırladığımız helvamızı deprem mezarlığı, konteyner kentler ve farklı mahallelerde paylaşacağız. Gücümüz yettiğince insanlara umut olmaya gayret edeceğiz." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.