İskenderun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: H.Y. Tutuklandı

İskenderun'da jandarma ekipleri 2 adreste yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi; H.Y. tutuklandı, Z.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:53
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İskenderun'da ikamet eden H.Y. (42) ve Z.Y. (38) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapacağı yönündeki bilgi üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenen adreslerde, İskenderun 5’inci JASAT Timi, İstihbarat Kısım Amirliği, KOM Şube, NSM Uyuşturucu Madde ve Tütün Arama Köpeği ve Merkez Jandarma Karakol ekiplerince arama yapıldı.

Ele Geçirilenler

Aramada şu malzemeler ele geçirildi: 500 adet Captagon, 95 adet sentetik ecza türevi hap, 10 gram amfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet aseton, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Z.Y. adlı kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

