Karataş, Mühye ve Yakupabdal'dan ABB Önünde İmar Eylemi

Çankaya'da mahalle sakinleri imar sorunlarına dikkat çekti

Çankaya'ya bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde yaşayanlar, imar sorunlarının çözülmesini talep ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde toplandı.

Grup, "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz" ve "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, mahallelerindeki mağduriyetleri anlattı.

Gökhan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"İmar planının tamamlanması ve uygulamaya geçmesi ile sadece tapu sahiplerine değil, tüm Ankaralılara hizmet edecek bir rekreasyon alanını, bir yaşam alanını, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekse tüm Ankara halkını öncelik olarak ele alma iddiasındaki meslek odaları olarak sizlerden mümkün olan en kısa sürede bekliyoruz."

Şahin, Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinin 67 yıldır uygulanabilir ve sürdürülebilir bir imar planına kavuşamadığını, bu durumun tapu sahiplerini ve bölge halkını yıprattığını vurguladı.

Çankaya ilçesine bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet edenlerden oluşan bir grup, imar sorunlarının çözümü talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem yaptı. ABB önünde bir araya gelen grup, "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz", "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazan dövizler taşıdı.