İskenderun'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu; itfaiye olay yerinde yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:30
Gültepe Mahallesi'nde araç yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesinde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen nedenle kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer araçlara sıçramasına izin vermeden müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Yangın sonucu otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

