İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı

İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim

İl Emniyet Müdürlüğü'nün denetimlerinde çok sayıda eksiklik belirlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince faaliyet gösteren 7 SPA ve masaj salonu'nda insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 14 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Bu kişilerin sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi. Ayrıca 16 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı saptandı.

İş yerleriyle ilgili tespit edilen diğer eksiklikler arasında 1 iş yerinin ruhsatının olmadığı ve 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı yer aldı.

Gözaltına alınan 14 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

