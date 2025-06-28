İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkusu

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) bu yıl mezuniyet sevinci doruğa ulaştı. Üniversitenin yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, mezuniyet heyecanı tüm öğrencilerle paylaşıldı.

Hatay Valisi'nden Önemli Mesajlar

Törende bir konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, üniversitelerin yalnızca bilgi sağlayan değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk kazandıran kurumlar olduğunu belirtti. Mezun olan öğrencilerin diplomasının yanında sabır, emek ve öğrenme karşılığını da aldığını vurgulayan Masatlı, "Üniversitelerimiz, ülkemizin bilim ve teknolojiye dayalı kalkınmasında önemli rol üstleniyor." dedi.

Rektörden Gençlere Tavsiyeler

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ise mezunları tebrik ederek, gençlerin sadece meslek sahibi olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda yaşadıkları topluma ve insanlığa anlamlı katkılar sunmalarının da önemli olduğunu ifade etti. Duruel, "Bilgiyi ve erdemi birbirinden ayırmadan yolunuza devam edin." şeklinde konuştu.

Uluslararası Öğrencilerin Duygusal Anları

Uluslararası öğrenciler adına söz alan Filistinli Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Youssef Alhafi, "Ülkemde hala silah sesleri yankılanıyor ancak biz burada umutla mezun oluyoruz. Türkiye bizim için sadece bir eğitim yeri değil, aynı zamanda bir aile oldu." ifadeleriyle duygusal anlar yaşattı.

Mezuniyet Coşkusuyla Kepler Havaya Uçtu

Üniversite birincisi Mustafa Bekar’ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Törene ayrıca Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de katılarak bu anlamlı günü paylaştı.

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) mezuniyet heyecanı yaşandı.

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) mezuniyet heyecanı yaşandı.