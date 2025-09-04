İSKİ Terkos Havzası'nda 17 Zararlı Yapıyı Yıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Arnavutköy'deki Terkos havzasının kısa mesafeli koruma alanında bulunan 17 zararlı yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım süreci ve bildirimler

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu uyarınca Baklalı ve Boyalık mahallelerinde tespit edilen 46 kaçak yapı için yapı sahiplerine bildirim gönderildi. Belirlenen sürede hak sahipleri tarafından 29 yapı kaldırılırken, kalan 17 yapı İSKİ ekiplerince yıkıldı.

Koruma alanı sınıflandırması

Su kaynağına 300 metre mesafedeki alanlar 'mutlak', 300 ila 1000 metre arası alanlar ise 'kısa mesafe' olarak sınıflandırılıyor. Bu kriterlere göre inşa edilen yapılar yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

Son 6 yıllık kaçak yapı istatistikleri

İSKİ verilerine göre, son 6 yılda tespit edilen kaçak yapılar: Avrupa Yakasında 1406, Anadolu Yakasında 1776 ve Melen havzasında 59. Bu yapılardan Avrupa Yakasında 862, Anadolu Yakasında 491 ve Melen havzasında 8 olmak üzere toplam 1361 yapı kaldırıldı.

Denetim ve çalışmaların devamı

İSKİ'nin kaçak yapıların yıkımı ve su havzalarındaki kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.