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İskoçya Hükümetinden İsrail ile İlişkilerde Kritik Dönem

İskoçya hükümeti, barış görüşmelerinde ilerleme sağlanana kadar İsrailli diplomatlarla temaslarını askıya aldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:39
İskoçya Hükümetinden İsrail ile İlişkilerde Kritik Dönem

İskoç Hükümeti Barış Görüşmelerini Askıya Aldı

İskoçya hükümeti, Gazze’de barış görüşmelerinde belirli bir ilerleme kaydedilene kadar Birleşik Krallık’taki İsrailli üst düzey diplomatlarla irtibatını durdurduğunu duyurdu.

Eleştiriler Sonrası Açıklama

İskoçya Dış İlişkiler Sekreteri Angus Robertson, İsrail’in Londra Büyükelçiliği Yardımcısı Daniela Grudsky ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gelen eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Robertson, bu görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine yapıldığını vurgulayarak, İskoç hükümetinin Gazze’de derhal ateşkes sağlanması gerektiği konusundaki tutumunu net bir şekilde ifade etme fırsatı bulduğunu belirtti.

Toplantı Hakkında İfade Edilen Üzüntü

Robertson, gerçekleştirilen toplantının gazze’deki ateşkes görüşmeleriyle sınırlı olmamasının üzücü olduğunu belirtti. Ayrıca, bu toplantının kesinlikle İsrail hükümetinin Gazze’deki eylemlerini meşrulaştırma amacını taşımadığını ifade etti.

İskoçya'nın Pozisyonu

İskoç hükümeti, Gazze’deki olayları kesin bir dille kınarken, İskoçya’nın acil ateşkes talebinin karşı tarafa iletildiğini ve yeni bir toplantı teklifini kabul etmenin uygun olmayacağını belirtti.

Hamas ve İsrail Arasındaki Çatışmalar

Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te İsrail’e karşı kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar sonrası, İsrail tarafı 1200’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve on binlerce kişinin yaralandığını açıklamıştır. Gazze’de ise en az 40 bin 139 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok sivil altyapı da tahrip olmuştur.

Sonuç

İskoçya hükümetinin durumu, barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmadığı sürece uluslararası ilişkileri etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İlerleyen süreçte, İskoçya’nın İsrail ile ilişkilerin normalleşip normalleşmeyeceği merak konusu olmaya devam edecektir.

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