İskoçya'nın Arthur's Seat Tepesi'nde Yangın Alarma Geçirdi

Edinburgh'da Yangın Alarmı

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un merkezindeki Arthur's Seat Tepesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor. Holyrood Park içerisinde bulunan bu ikonik tepede, öğleden sonra yangın başladığı bildirildi.

Polis ve İtfaiye Ekiplerinden Uyarılar

Bölgeye gitmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan polis, özellikle Hibernian ile Kilmarnock arasında oynanan futbol maçını izleyen taraftarlara Willowbrae, Duddingston ve Holyrood bölgelerinden uzak durmaları gerektiğini bildirdi.

İskoçya İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yangınla ilgili çok sayıda ihbar aldıklarını belirterek, “Vatandaşların artık bu yangınla ilgili operasyon kontrol merkezimizi aramasına gerek yok.” açıklamasında bulundu. Yangının dumanı, Edinburgh Festivali kapsamında yılın en yoğun hafta sonlarından birini yaşayan şehirde geniş bir alana yayıldı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangının çıkış nedeni hala belirlenemezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin yayılmasıyla bazı kişilerin bölgeden koşarak uzaklaştıkları görülüyor. Bu yaz mevsiminde, İskoçya özellikle sıcak ve kuru havalar nedeniyle birçok orman yangını uyarısına sahne oldu.

Mayıs ayında ülke genelinde su kıtlığı yaşanmış ve İskoç Su İdaresi, "1964'ten bu yana en kurak yılın başlangıcının kaydedildiğini" duyurmuştu.

