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İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 1 Hafta İçinde Başlıyor!

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını açıkladı. Öğrencilere iş deneyimi ve gelir desteği sunulacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:08
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 1 Hafta İçinde Başlıyor!

İŞKUR Gençlik Programı'na Başvurular Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. Işıkhan, program detaylarını Meclis'te AA muhabirine aktardı.

Gençler İçin Büyük Fırsat

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen programla birlikte, İŞKUR'un sunmuş olduğu hizmetlerin tek bir platform altında toplandığını belirtti. Program, üniversite öğrencilerinin, eğitim döneminde iş deneyimi kazanmalarını sağlayacak.

Bakan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Öğrencilerimize iş arama motivasyonu, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi önemli dersler vereceğiz" dedi.

Uygulama Nasıl Olacak?

İŞKUR Gençlik Programı, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden erişilebilecek. Her üniversitenin kendi öğrencileri haftada en fazla 3 gün çalışabilirken, programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin ayda 5 gün katılması durumunda toplamda 5 bin 415 lira, 14 gün katılmaları halinde ise 15 bin 162 lira gelir desteği sunulacak.

Program süreci boyunca öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından yatırılacak. Bütün detaylara genclik.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Gelecek 4 Yılda 1 Milyon Öğrenci Faydalanacak

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri işbirliği ile hayata geçirilen bir girişim. Program, öğrencilerin ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve sosyal faaliyetler gibi alanlarda çalışma fırsatları sunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 200 bin üniversite öğrencisinin programdan yararlanmasını ve gelecek 4 yıl içinde toplam 1 milyon gencin istifade etmesini planladıklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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