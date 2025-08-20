İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayı ilgilendiren personel alımı ilanlarında son başvuru uyarısı yapıldı. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve bakanlıklara bağlı müdürlükler, çeşitli kadrolarda istihdam sağlamak üzere ilanlar yayımladı. İlanlarda eski hükümlü, engelli ve terörle mücadelede yaralanan vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren kadrolar öne çıkıyor.

Başvuru Tarihi ve Genel Uyarı

İlanlara başvuruların son günü 22 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Adaylar, sınırlı sürenin göz önünde bulundurulması ve ilanda belirtilen unvan ve niteliklere göre başvurularını tamamlamaları hususunda uyarıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Dev Personel Alımı

Boğaziçi Üniversitesi, 2024 KPSS (B) grubu puanını esas alarak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 82 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci 15 Ağustos'ta başlamış olup son başvuru tarihi 22 Ağustos 2025 olarak açıklandı. Adayların ilgili unvan ve niteliklere göre başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

TEİAŞ 38 Engelli ve Eski Hükümlü Personel Alacak

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), toplumsal sorumluluk çerçevesinde engelli ve eski hükümlü kontenjanlarına yönelik istihdam adımı attı. Kurum, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde 23 engelli ve 15 eski hükümlü (veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan) olmak üzere toplam 38 personel alacak. Başvurular, İŞKUR aracılığıyla 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

Üniversiteler ve Bakanlıktan Eski Hükümlü Alımları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de eski hükümlü vatandaşlara yönelik kadro ilanları yayımladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 657 sayılı kanunun 4/D maddesi gereğince İŞKUR üzerinden "Sürekli İşçi" statüsünde eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ise İŞKUR aracılığıyla 1 daimi işçi statüsünde eski hükümlü alımı için ilana çıktı. Her iki kurumun başvuru tarihleri 18-22 Ağustos 2025 olarak ilan edildi.

Başvuru Yöntemi ve Son Hatırlatma

İlanların büyük kısmı İŞKUR üzerinden online olarak yapılırken, Boğaziçi Üniversitesi gibi bazı kurumlar kendi başvuru sistemleri üzerinden alım gerçekleştiriyor. Adaylara kalan sürenin kısıtlı olması nedeniyle başvurularını erkenden tamamlamaları tavsiye edildi.