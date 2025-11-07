İslahiye'de Kamyonet Hafif Ticari Araca Çarptı: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 7’nci kilometresinde oldu. 24 yaşındaki E.C.Z.'nin kullandığı 02 FY 919 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen 37 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı 42 Y 0908 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi ve her iki araç hurdaya döndü. Kazada sürücüler ile birlikte M.A.A. (27) ve A.D. (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

