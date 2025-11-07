İslahiye'de Kamyonet Hafif Ticari Araca Çarptı: 4 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:27
İslahiye'de Kamyonet Hafif Ticari Araca Çarptı: 4 Yaralı

İslahiye'de Kamyonet Hafif Ticari Araca Çarptı: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 7’nci kilometresinde oldu. 24 yaşındaki E.C.Z.'nin kullandığı 02 FY 919 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen 37 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı 42 Y 0908 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi ve her iki araç hurdaya döndü. Kazada sürücüler ile birlikte M.A.A. (27) ve A.D. (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KAMYONETİN HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KAMYONETİN HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KAMYONETİN HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı