İslahiye'nin Kurtuluşu 105. Yılında Helikopter Gösterisiyle Kutlandı

GAZİANTEP(İHA) – İslahiye'nin Kurtuluşunun 105. Yılı Kutlandı

Kaymakamlık avlusunda tören ve helikopter gösterisiyle anlamlı anlar yaşandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, Kaymakamlık binası avlusunda düzenlenen törenle başladı.

Tören, protokolün çelenk sunmasının ardından ilk kez düzenlenen helikopter gösterisiyle devam etti. Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu tarafından koordine edilen gösteride, 2 adet yerli üretim ATAK helikopter ile 1 adet Sikorsky helikopter tören alanından geçerek vatandaşları heyecanlandırdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, geçtiğimiz günlerde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için rahmet diledi, ailelerine ve Türk halkına başsağlığı iletti. Soylu, ayrıca ilçenin kurtuluşunun anlam ve önemine vurgu yaptı.

Törende "Bayrak" şiirini okuyan öğrenci İkraTürkel’i İlçe Kaymakamı Soylu tebrik ederek alnından öptü. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile şehitler için dualar edildi, ilçenin kurtuluş anı sembolik olarak canlandırıldı.

Törene katılanlar arasında İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Çeli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz ve ilçe Belediye Başkanı Kemal Vural ile daire amirleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

