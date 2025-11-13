İslahiye'nin Kurtuluşu 105. Yılında Helikopter Gösterisiyle Kutlandı

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü Kaymakamlık avlusunda törenle kutlandı; helikopter gösterisi ve şehitler anıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:02
İslahiye'nin Kurtuluşu 105. Yılında Helikopter Gösterisiyle Kutlandı

GAZİANTEP(İHA) – İslahiye'nin Kurtuluşunun 105. Yılı Kutlandı

Kaymakamlık avlusunda tören ve helikopter gösterisiyle anlamlı anlar yaşandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, Kaymakamlık binası avlusunda düzenlenen törenle başladı.

Tören, protokolün çelenk sunmasının ardından ilk kez düzenlenen helikopter gösterisiyle devam etti. Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu tarafından koordine edilen gösteride, 2 adet yerli üretim ATAK helikopter ile 1 adet Sikorsky helikopter tören alanından geçerek vatandaşları heyecanlandırdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, geçtiğimiz günlerde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için rahmet diledi, ailelerine ve Türk halkına başsağlığı iletti. Soylu, ayrıca ilçenin kurtuluşunun anlam ve önemine vurgu yaptı.

Törende "Bayrak" şiirini okuyan öğrenci İkraTürkel’i İlçe Kaymakamı Soylu tebrik ederek alnından öptü. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile şehitler için dualar edildi, ilçenin kurtuluş anı sembolik olarak canlandırıldı.

Törene katılanlar arasında İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Çeli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz ve ilçe Belediye Başkanı Kemal Vural ile daire amirleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

İSLAHİYE’NİN KURTULUŞUNUN 105. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

İSLAHİYE’NİN KURTULUŞUNUN 105. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

İSLAHİYE’NİN KURTULUŞUNUN 105. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?