İslami İlimler Çalıştayı'25 İstanbul'da Başladı

İstanbul, 25 Ekim 2023 - 'Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar' temasıyla düzenlenen İslami İlimler Çalıştayı '25', Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. Etkinlik, okul öğrencisi Ahmet Yusuf Demir'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla ve tanıtım videosunun gösterimiyle açılışını yaptı.

Çalıştayın Amacı Gençleri Buluşturmak

Açılışta konuşan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, çalıştayın gençlere bir buluşma zemini oluşturduğunu vurguladı. Katılımcı öğrencilerin İslami ilimlerin meselelerini tartışacaklarını belirten Öztürk, kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında güncel konulara odaklanacaklarını kaydetti. Öztürk, öğrencilere 6 ay boyunca bu program için hazırlandıklarını ve toplamda 25 akademisyenle dersler yaptıklarını ifade etti.

Çalıştayın Teması: 'Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar'

Çalıştayın genel koordinatörü Yasin Hamza Babacan, iki gün sürecek etkinlikte toplamda 5 farklı ilim meclisinde çeşitli başlıkları ele alacaklarını açıkladı. Babacan, etkinliğin, İslami ilimlere ilgi duyan gençlerin bir araya geleceği bir paylaşım merkezi olma niteliği taşıdığını ifade etti. Çalıştayın temasının, Müslüman gençlerin yüzleştiği güncel sorunlara köklü ilim geleneğinden ilhamla cevap verme amacı taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Açılış Konferansı

Çalıştayın açılış konferansını veren İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin imam hatip camiasının öncü okullarından biri olduğunu belirtti. Görmez, ilim kavramına bütüncül bakmanın önemine dikkat çekerek, öncelikle ilim, hikmet ve marifet üçlemesinin birleşmesi gerektiğini söyledi. "Kendini tanımayan, Rabbini tanımayandan alim olmaz," diyen Görmez, fikirlerin ihya edilmesinin önemini vurguladı.

Tarihi Notlar ve Katılımlar

Etkinlikte konuşmaların ardından Görmez'e, okul müdürü Öztürk tarafından bir hediye takdim edildi. Programa Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ve Kartal İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Çalıştay, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İslami İlimler Kulübü, Kartal Eğitim Vakfı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde düzenlenmektedir.

Etkinlik kapsamında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu "Kuruluş Asırlarında ve Günümüzde Fıkıh İlmi" konulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık ise "Çağdaş İlimler Tasnifinde İslami İlimleri Konumlandırma Üzerine" başlıklı akademi konferansları verecek.

Fıkıh, tasavvuf, kelam, tefsir ve hadis alanlarında 5 ayrı mecliste güncel konular müzakere edilecek.

İstanbul'da, "Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar" temasıyla düzenlenen "İslami İlimler Çalıştayı '25" Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, çalıştayda konuşma yaptı.

İstanbul'da, "Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar" temasıyla düzenlenen "İslami İlimler Çalıştayı '25" Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, çalıştayda konuşma yaptı.