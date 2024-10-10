İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı

İslami Kuruluşlardan Önemli Çağrı

Çeşitli ülkelerden bir araya gelen 16 İslami sivil toplum kuruluşu, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları durdurması için 'seferberlik' çağrısında bulundu.

Ortak Bildiri Yayınlandı

Filistin Alimler Heyeti, Tek Ümmet Heyeti, Eritre Alimler Birliği, Sünni Alimler Birliği, Cezayir Maâli Bilim ve Eğitim Derneği, Lübnan Davetçiler Konseyi ve Irak Kudüs'ü Destekleme Koalisyonu gibi önemli kuruluşlar, "Tufan Alimleri Bildirisi" adıyla ortak bir bildiride buluştu.

İslam Dünyasındaki Dayanışma Vurgusu

Bildiride, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin, İslam dünyasındaki alimlere Gazze’ye olan desteklerini artırmaları yönündeki çağrısına atıfta bulunuldu. Bildiride, Filistin’in tamamen Müslümanlara ait olduğu vurgulandı: 'Kimsenin bu topraklardan bir karışını bile feda etme ya da vazgeçme hakkı yoktur.'

Arap Ülkelerine Çağrı

İslami kuruluşlar, Arap ve İslam ülkelerinde askeri müdahale çağrısında bulunarak, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının son bulmasını ve kutsal mekânların özgürleştirilmesini istedi. Eğer seferberlik sağlanamazsa, bu kuruluşlar, Filistinli Müslümanların her türlü şekilde desteklenmesini, İsrail ile olan siyasi ve ticari ilişkilerin derhal kesilmesini ve normalleşme anlaşmalarının iptal edilmesini talep etti.