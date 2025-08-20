DOLAR
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı'nın düzenlediği konferans 22 Ağustos Cuma İstanbul'da başlıyor; amaç saldırıların durdurulması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:53
Basın toplantısı ve hedefler

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze konferansı, 22 Ağustos Cuma günü İstanbul'da başlayacak.

İslam Alimleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, vakıftaki basın toplantısında konferansın amacını hakkı haykırmak ve dini ile tarihi sorumluluğu yerine getirmek olarak özetledi. Karataş, modern tarihin en ağır felaketlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Gazze'ye ilişkin değerlendirme

Prof. Dr. Karataş, Gazze'de 2,5 milyondan fazla insanın topyekûn bir soykırıma maruz bırakıldığını, bölgenin öldürücü silahlarla vurulduğunu, açlık ve susuzlukla kuşatıldığını ve hastalık ile yoksunluğa terk edildiğini söyledi.

Karataş, siyonist bir terör hükümetinin küresel gözler önünde Müslüman bir halkı yok etmeye yönelik ilan edilmiş bir planı uyguladığını vurgulayarak, cami, kilise, hastane ve okul bırakılmadığını; evlerin, kampların ve yaşam alanlarının yok edildiğini belirtti. Ayrıca 'Büyük İsrail' adı verilen yayılma projesinin Arap ve İslam topraklarına yönelik tehditler içerdiğini ifade etti.

Konferans katılımı ve kapsamı

Karataş, konferansa ilişkin şu bilgileri paylaştı: konferansa 50'ye aşkın ülkeden ve 100'ün üzerinde sahasının otoriter İslam aliminin katılacağı, bir hafta sürecek büyük çaplı bir akademik ve fikir platformu olarak planlandığı belirtildi.

Konferansın amacı arasında İslam ümmetini ve tüm insanlığı seferber ederek saldırıların durdurulması, insani koridorların açılması ve Gazze halkına gerekli tüm yardımların ulaştırılması yer alıyor.

Program takvimi

Karataş, programın başlangıcında 22 Ağustos Cuma günü Eyüp Sultan Camisi'nde bir bildiri okunacağını ve alimlerin protestosunun gerçekleştirileceğini bildirdi. 23 Ağustos Cumartesi ise katılımcı heyet başkanlarının protokol konuşmaları yapılacak.

24 Ağustos Pazar ile 28 Ağustos Perşembe tarihleri arasında Filistin'in merkezi meselelerini ele alan 18 paralel çalıştay düzenlenecek. Konferans, 29 Ağustos Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından okunacak sonuç bildirgesiyle tamamlanacak.

Beklenen sonuçlar ve çağrı

Karataş, konferansın toplumsal ve siyasi baskıyı artırarak acil yardımın temini, sınır kapılarının açılması ve kuşatma altındaki kardeşlere yardım ulaştırılması için çalışacağını söyledi. İslam ümmeti ve tüm insanlığın Gazze'deki suçları asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Basın açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ise basın açıklamasının Arapça metnini okudu.

